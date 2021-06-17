Град размером с куриное яйцо обрушился на один из районов Краснодарского края

Краснодар, 17 июня. Непогода пришла в Краснодарский край. Там выпал град размером с куриное яйцо. Из-за этого в Павловском регионе ввели режим ЧС.

Стихия накрыла район вечером 16 июня. Пострадали жилые дома, крыши школы и детского сада. На месте работают сотрудники оперативных служб, а также региональной прокуратуры. Организовано временное размещение жителей пострадавших домов.

Режим ЧС межмуниципального уровня введен и на востоке Крыма. На регион обрушились ливни. Сильнее всего пострадал город Керчь. Местные жители вынуждены передвигаться вплавь. В город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов.