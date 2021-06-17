Обмеление Евфрата: как сирийские власти предотвращают гуманитарную катастрофу

Снижение уровня воды в реке Евфрат может привести к экологической и гуманитарной катастрофе в Сирии. Недостаток водных ресурсов обусловлен действиями Турции, ограничивающей поток с помощью своих плотин.

Как сирийские специалисты работают над решением этой проблемы — разбирался специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Директор Государственной корпорации по питьевой воде и санитарии Ахмед аль-Салех рассказал, что в соответствии с существующим международным договором располагающаяся выше по течению Евфрата Турция обязана обеспечить Сирии и Ираку свободный поток воды в размере не меньше 500 кубометров в секунду.

Сейчас данный показатель немногим превышает 200 кубометров, в связи с чем уровень воды в реке впервые в истории снизился более чем на 5 метров. Ахмед аль-Салех считает, что эта проблема может быть связана как с действиями Анкары, так и с работой боевиков, пытающихся таким образом оказать давление на районы, находящиеся под контролем сирийского правительства.

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По словам главы Государственной корпорации по питьевой воде и санитарии, теперь продовольственная безопасность страны находится под угрозой: значительная часть сельхозугодий не орошается, а люди лишены доступа к питьевой воде.

Все сирийские населенные пункты, располагающиеся на берегу Евфрата, зависят от этой реки. Таким образом, пострадали не менее 3 млн граждан, проживающих около нее.

Федеральное агентство новостей /

Для обеспечения сирийцев питьевой водой власти перебросили технику и бригады специалистов в район Зор-Шаммар, где располагается большая насосная станция. Они работают над тем, чтобы направить поток обмельчавшей реки в специальный канал, ведущий к инженерному сооружению, а уже оттуда вода попадет в дома граждан.

Из-за обмеления станция не может работать на полную мощность: если в обычное время на ней используются две-три насосные установки, то сейчас лишь одна, включаемая с перерывами.

Река Евфрат является самой длинной в Западной Азии, ее протяженность составляет 2700 километров. Она берет начало в армянском нагорье, откуда через Турцию проходит в Сирию и Ирак. Там, сливаясь с рекой Тигр, они образуют Шатт эль-Араб.