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Обмеление Евфрата: как сирийские власти предотвращают гуманитарную катастрофу

  /   Обновлено: 17 июня 2021 13:11
Новости Сирии
Обмеление Евфрата: как сирийские власти предотвращают гуманитарную катастрофу
Федеральное агентство новостей  / 

Снижение уровня воды в реке Евфрат может привести к экологической и гуманитарной катастрофе в Сирии. Недостаток водных ресурсов обусловлен действиями Турции, ограничивающей поток с помощью своих плотин.

Как сирийские специалисты работают над решением этой проблемы — разбирался специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Директор Государственной корпорации по питьевой воде и санитарии Ахмед аль-Салех рассказал, что в соответствии с существующим международным договором располагающаяся выше по течению Евфрата Турция обязана обеспечить Сирии и Ираку свободный поток воды в размере не меньше 500 кубометров в секунду.

Сейчас данный показатель немногим превышает 200 кубометров, в связи с чем уровень воды в реке впервые в истории снизился более чем на 5 метров. Ахмед аль-Салех считает, что эта проблема может быть связана как с действиями Анкары, так и с работой боевиков, пытающихся таким образом оказать давление на районы, находящиеся под контролем сирийского правительства.

Снижение уровня воды в Евфрате может повлечь за собой гуманитарную катастрофу в Сирии
aranews.org  / 
По словам главы Государственной корпорации по питьевой воде и санитарии, теперь продовольственная безопасность страны находится под угрозой: значительная часть сельхозугодий не орошается, а люди лишены доступа к питьевой воде.

Все сирийские населенные пункты, располагающиеся на берегу Евфрата, зависят от этой реки. Таким образом, пострадали не менее 3 млн граждан, проживающих около нее.

Снижение уровня воды в Евфрате может повлечь за собой гуманитарную катастрофу в Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Для обеспечения сирийцев питьевой водой власти перебросили технику и бригады специалистов в район Зор-Шаммар, где располагается большая насосная станция. Они работают над тем, чтобы направить поток обмельчавшей реки в специальный канал, ведущий к инженерному сооружению, а уже оттуда вода попадет в дома граждан.

Из-за обмеления станция не может работать на полную мощность: если в обычное время на ней используются две-три насосные установки, то сейчас лишь одна, включаемая с перерывами.

Река Евфрат является самой длинной в Западной Азии, ее протяженность составляет 2700 километров. Она берет начало в армянском нагорье, откуда через Турцию проходит в Сирию и Ирак. Там, сливаясь с рекой Тигр, они образуют Шатт эль-Араб.

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сирия евфрат насосная станция
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