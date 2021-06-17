Обмеление Евфрата: как сирийские власти предотвращают гуманитарную катастрофу

Снижение уровня воды в реке Евфрат может привести к экологической и гуманитарной катастрофе в Сирии. Недостаток водных ресурсов обусловлен действиями Турции, ограничивающей поток с помощью своих плотин.
Как сирийские специалисты работают над решением этой проблемы — разбирался специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.
Директор Государственной корпорации по питьевой воде и санитарии Ахмед аль-Салех рассказал, что в соответствии с существующим международным договором располагающаяся выше по течению Евфрата Турция обязана обеспечить Сирии и Ираку свободный поток воды в размере не меньше 500 кубометров в секунду.
Сейчас данный показатель немногим превышает 200 кубометров, в связи с чем уровень воды в реке впервые в истории снизился более чем на 5 метров. Ахмед аль-Салех считает, что эта проблема может быть связана как с действиями Анкары, так и с работой боевиков, пытающихся таким образом оказать давление на районы, находящиеся под контролем сирийского правительства.
Все сирийские населенные пункты, располагающиеся на берегу Евфрата, зависят от этой реки. Таким образом, пострадали не менее 3 млн граждан, проживающих около нее.
Для обеспечения сирийцев питьевой водой власти перебросили технику и бригады специалистов в район Зор-Шаммар, где располагается большая насосная станция. Они работают над тем, чтобы направить поток обмельчавшей реки в специальный канал, ведущий к инженерному сооружению, а уже оттуда вода попадет в дома граждан.
Из-за обмеления станция не может работать на полную мощность: если в обычное время на ней используются две-три насосные установки, то сейчас лишь одна, включаемая с перерывами.
Река Евфрат является самой длинной в Западной Азии, ее протяженность составляет 2700 километров. Она берет начало в армянском нагорье, откуда через Турцию проходит в Сирию и Ирак. Там, сливаясь с рекой Тигр, они образуют Шатт эль-Араб.