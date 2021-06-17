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Собака помогла найти семилетнего мальчика из Братска

Общество
Собака помогла найти семилетнего мальчика из Братска
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Братск, 17 июня. В полицию Братска поступило сообщение о том, что мальчик ушел утром на улицу и не вернулся. Немецкая овчарка Гефест помогла найти ребенка.

В среду 16 июля в отдел полиции города Братска в Иркутской области обратилась мать с заявлением об исчезновении сына. По ее словам, мальчик отправился на улицу искать утерянное зарядное устройство и не вернулся. Она пыталась самостоятельно разыскать сына, но безуспешно потратила несколько часов.

На место происшествия выехал кинолог со служебной собакой. Пес сразу взял след и привел полицейских к школе. Стражи порядка изучили камеры видеонаблюдения и заметили мальчика в сопровождении незнакомого мужчины. На неизвестного была моментально составлена ориентировка и передана патрульным экипажам.

Один из местных участковых заметил ребенка в компании неизвестного мужчины. Когда гражданин заметил одного из правоохранителей, он попытался скрыться. Мужчину поймали и доставили в отделение — оказалось, что он страдает психическим заболеванием. Гражданин не собирался совершать никаких противоправных действий — он помогал мальчику искать зарядное устройство.

В конце мая житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу.

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полиция собака братск хорошие новости россии
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