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Гидрометцентр Крыма назвал дату окончания ливней на полуострове

  /   Обновлено: 17 июня 2021 11:56
Общество
Гидрометцентр Крыма назвал дату окончания ливней на полуострове
Prt Scr youtube.com  /  kerchnettv

Керчь, 17 июня. Предварительную дату окончания проливных дождей, обрушившихся на Крым, сообщила руководитель регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Аномальный дождь должен закончиться во второй половине дня 18 июня. Циклон постепенно будет смещаться на юго-запад Черного моря, добавила она.

«Циклон сохраняется на территории Крыма и будет постепенно смещаться на юго-запад Черного моря. Осадки ослабеют и прекратятся только завтра, с середины дня», — заявила она.

Обрушившиеся на Крым ливни серьезно затопили восток республики. На данный момент известно, что центр Керчи обесточен после затопления трансформаторных подстанций. Кроме того, есть проблемы с подачей воды в некоторые дома.

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крым керчь синоптик наводнение
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