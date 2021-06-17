Мишустин: семьи с детьми от трех до семи лет получат допподдержку от государства

Москва, 17 июня. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных средств на поддержание семей с детьми.

Российский кабмин поддержит россиян, которые воспитывают детей в возрасте от трех до семи лет дополнительным финансовым траншем. Правительство намеревается выделить на эти цели еще 55 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин акцентировал внимание на важности направления социальной семейной поддержки в стране.

Ранее правительство страны сообщило о направлении еще 4,5 млрд рублей на развитие системы кешбэка за детский отдых в специализированных лагерях.