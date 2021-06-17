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Российско-китайский лунный альянс. Колонка Евгения Беня

Весь мир
Российско-китайский лунный альянс. Колонка Евгения Беня
pixabay.com  / 

Россия и Китай разрабатывают соглашение для строительства Международной лунной станции. Планируется начать строительство в 2026 году и закончить через девять лет — в 2035-м.

Дорожная карта строительства была представлена на международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге. Информацию о лунной станции и сроки ее возведения раскрыли заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев и заместитель руководителя Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.

Разработка международного проекта состоится в три этапа. На первом, который продлится с 2026 по 2030 год, с Луны будет доставлен и изучен грунт, а также будут проверены технологии командного центра. Второй этап охватывает с 2031 по 2035 год. В ходе него на орбите естественного спутника Земли и на его поверхности будут развернуты системы, связанные с обеспечением станции энергетикой и связью. Непосредственно на третьем этапе начнется эксплуатация внеземного объекта.

Одним из основных модулей на лунной базе должен стать энергетический: для обеспечения функционирования всех объектов на ее территории, для жизнеобеспечения тех, кто будет непосредственно эксплуатировать станцию на естественном спутнике Земли. Также в составе российско-китайской лунной базы будут телекоммуникационный, исследовательский, технологический и лабораторный сегменты. Дополнительно планируется оборудовать стартово-посадочную площадку и командный пункт. К проекту могут быть привлечены и третьи страны, но уже после этапа строительства.

С Пекином у Москвы давние научно-технические связи в области космонавтики. Китайские конструкторы использовали российские разработки при создании ракетных двигателей, а на луноходе «Юйту-2» стоят радиоизотопные электрогенераторы российского производства.

Точками отсчета сотрудничества России и Китая в космической отрасли были межправительственное соглашение 1992 года и межведомственное соглашение 1994 года. С 2001 года велась активная работа по реализации совместных исследований и использованию космического пространства в мирных целях. Непосредственное взаимодействие между участвующими в работе организациями осуществляется в рамках программы российско-китайского сотрудничества в области космоса.

Российско-китайский лунный альянс. Колонка Евгения Беня
wikipedia.org  / mil.ru / CC BY 4.0

Сегодня стороны развивают космическое взаимодействие в рамках соглашения о сотрудничестве в области космоса 2017 года между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией. В документе шесть разделов, один из них посвящен Луне. Это соглашение было подписано в рамках 22-й встречи глав правительств России и Китая. Для реализации проектов были созданы рабочие подгруппы по сотрудничеству в следующих областях: Луна и дальний космос, ракетные двигатели и ракеты-носители, экспертно-консультационное бюро космического назначения, дистанционное зондирование Земли, низкоорбитальные системы спутниковой связи.

Между тем до 2025 года Россия и Китай планируют несколько отдельных лунных миссий. Это подготовит почву для будущих пилотируемых полетов, намеченных на следующее десятилетие. Так, «Луна-25» должна исследовать поверхность спутника и провести бурение в районе южного полюса. Именно здесь, по мнению ученых, сосредоточены залежи водяного льда, необходимые для лунной базы. Запуск этой космической станции намечен на октябрь этого года. В 2024 году стартует «Луна-26», как намечается, уже в связке с китайским «Чанъэ-7», а еще через год «Луна-27» и «Чанъэ-8».

Еще в феврале 2012 года управление оборонной науки, техники и промышленности КНР опубликовало первую полную топографическую карту поверхности Луны с разрешением семь метров, созданную на основе снимков второй китайской лунной миссии «Чанъэ-2». Третья миссия, «Чанъэ-3», в рамках которой в декабре 2013 года была произведена мягкая посадка на Луну, доставила на спутник Земли луноход «Юйту». В 2019 году Китай первым посадил беспилотную космическую станцию «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны. Прибывший вместе с ней луноход «Юйту-2» все еще функционирует. В конце 2020 года аппарат «Чанъэ-5» взял образцы лунного грунта и доставил их на Землю. Раньше это удавалось только СССР и США. Кроме того, во время той миссии китайские космонавты осуществили первую в истории автоматическую стыковку на окололунной орбите.

Три последних года Китай лидирует по количеству ракетных запусков, а космический бюджет КНР уступает только США.

Российская же программа предусматривает в 2028–2029 годах беспилотный визит на Луну, а в 2030-м — высадку человека. Для этого разрабатывают сверхтяжелую ракету «Енисей» и пилотируемый корабль «Орел». В настоящее время вместо четырехместного «Орла» рассматривают вариант создания его облегченной версии — «Орленка» — на двух космонавтов. Его сможет доставить к Луне уже имеющаяся у России тяжелая ракета «Ангара-А5», а точнее — ее модификация с водородным двигателем «Ангара-А5В».

Российско-китайский лунный альянс. Колонка Евгения Беня
wikipedia.org  / Андрей Моргунов

Тем временем на информацию о строительстве Россией и Китаем совместной лунной станции незамедлительно отреагировали американские коллеги по освоению космоса. Директор американского космического агентства NASA Билл Нельсон в ходе пресс-конференции GLEX-2021 заявил, что Вашингтон должен пристально отслеживать совместную деятельность Москвы и Пекина в космическом пространстве. Он призвал США к реализации планов касательно Луны до того, как это сделают Россия и Китай.

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китай космос луна роскосмос евгений бень
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