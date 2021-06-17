Экономист рассказал, чего ждать от рубля после встречи Путина и Байдена

Российскую валюту поддерживали не только нефтяные котировки, устремившиеся к доковидным показателям, но и получившие положительные оценки предварительные итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Встреча Путина и Байдена

В среду 16 июня, в Женеве на вилле Ла-Гранж состоялась встреча Путина и Байдена. Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это была первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента Соединенных Штатов.

Без сюрпризов

Как отметил Андрей Лобода, саммит не принес неожиданных сюрпризов, его важное достижение — восстановление полноценных дипломатических отношений, решение о возобновлении работы послов двух держав в Москве и Вашингтоне. Общение лидеров двух держав прошло на одном языке, после длинной паузы и санкционно-информационной войны обсуждались торговые отношения, сотрудничество в Арктике, кибербезопасность легли в основу повестки выстраивания стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Однако явной угрозой экономической стабильности России и, как следствие, рублю является дальнейшая реализация интересов США на постсоветском пространстве, особенно в Белоруссии и на Украине. Эти намеки читались в пресс-конференции Джо Байдена. Дальнейшая дезинтеграция всего русского и его уничтожение в бывших республиках СССР в информационном, культурном, гуманитарном, деловом и историческом аспекте намного страшнее любой гибридной или санкционной войны. Америка дает России явно понять, чтобы наша страна не высовывалась за свои пределы, иначе ее ждет давление со стороны «прогрессивного демократического» мира. И инструментом этого давления зачастую выступает Европейский союз и его согласованные санкционные действия против России», — пояснил Андрей Лобода.

kremlin.ru / Администрация президента России

По его мнению, первый задел выполнен вполне успешно и теперь нужна конкретика, темы для диалога, настраивание ее механики. Обольщаться не стоит. Америка — не самый важный торговый партнер России, наша страна больше всего торгует с ЕС, странами СНГ, Китаем и другими странами юго-восточной Азии. Очевидно, что США будут продавливать не деловую, а политическую повестку для диалога и давления на Россию.

Вера инвесторов

«Вчера во второй половине дня рубль демонстрировал умеренное укрепление. Российскую валюту поддерживали не только нефтяные котировки, устремившиеся к доковидным показателям, но и получившие положительные оценки предварительные итоги саммита. Инвесторы верят в прохождение самых критических и крутых поворотов в отношениях двух стран. Доллар снижался до отметки 71,78 рублей, а евро пробил вниз уровень 87 рублей», — добавил Андрей Лобода.

Однако вчера вечером доллар США резко подорожал: ФРС обновила свой прогноз по базовой процентной ставке, сейчас она находится на отметке 0–0,25%, и теперь предполагает два повышения показателя к концу 2023 года. Также ФРС оставила без изменений объем программы покупки активов на уровне 120 млрд долларов в месяц. Турбулентность на рынках капитала будет, очевидно, нарастать. Экономические вызовы в США пока не сошли на нет, все явнее формируются два противоположных лагеря внутри самой ФРС: между самим Советом управляющих ФРС и FOMC. Участники рынка, инвесторы и влиятельные руководители резервных банков все громче заявляют о тревожной нарастающей инфляции.

Global Look Press / Guo Chen / XinHua

«У рубля открываются хорошие перспективы для укрепления. К концу первого полугодия, вероятно, доллар может опуститься к 70-72 рублям, а европейская валюта достичь диапазона 84-86 рублей. К лету российский бюджет неожиданно оказался профицитным: федеральный бюджет России в январе — мае исполнен с профицитом в 312,073 миллиарда рублей. На глазах деловая активность растет и восстановление российской экономики после пандемии опережает мировые темпы, барометр настроения инвесторов и участников рынка сегодня умеренно позитивный. Это значит, что социальная напряженность в России продолжит спад, количество новых рабочих мест на фоне роста инвестиционной активности бизнеса, особенно в экономически неблагополучных регионах страны, продолжит рост», — заключил Андрей Лобода.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал NBC за провокационные вопросы президенту России Владимиру Путину. Накануне российско-американского саммита на высшем уровне на сайте Кремля появилась полная версия 90-минутного интервью российского лидера журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу.