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Валерия усомнилась, что аудитория Бузовой пойдет в театр после ее дебюта во МХАТе

  /   Обновлено: 17 июня 2021 12:09
Шоу-бизнес
Валерия усомнилась, что аудитория Бузовой пойдет в театр после ее дебюта во МХАТе
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 17 июня. Певица Валерия заявила, что аудитория исполнительницы хита «Мало половин» Ольги Бузовой вряд ли проникнется театром после дебюта звезды «Дома-2» на сцене МХАТ имени Горького.

Бузова сыграла роль Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин», рассказывающей о молодом Иосифе Сталине. Вместо телеведущей в спектакле могли задействовать Валерию, но певице не удалось выделить время на репетиции в плотном графике, пишет 360tv.ru.

Постановку с участием Бузовой Валерия не видела, однако отметила, что режиссер смог привлечь внимание к проекту, поскольку бывшая участница и ведущая реалити-шоу является «хайповым персонажем». Певица предположила, что выступление ее коллеги по шоу-бизнесу могло быть блистательным. При этом артистка усомнилась, что дебют Бузовой во МХАТе приобщит ее поклонников к театральному искусству.

«Я не думаю, что ее аудитория пойдет на другие спектакли. Она не проникнется театром. Не станет театральной публикой», — подчеркнула Валерия в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Валерия усомнилась, что аудитория Бузовой пойдет в театр после ее дебюта во МХАТе
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Руководство МХАТа осталось довольно сотрудничеством с Ольгой Бузовой после премьеры «Чудесного грузина». Поющая ведущая должна снова выйти на театральную сцену в сентябре.

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Валерия бузова мхат
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