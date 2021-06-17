Боевые корабли ВМФ РФ проведут стрельбища у берегов Сахалина

Сахалин, 17 июня. Учения соединений Военно-морского флота России пройдут в Анивском заливе на юге острова, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.

Артиллерийские стрельбы надводных кораблей ВМФ России по береговым целям будут проведены с 19 по 22 июня (резерв с 23 по 24 июня) 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы. В период учений движение водного транспорта в определенном квадрате Анивского залива будет ограничено. Также сахалинцев предупреждают о запрете нахождения в районе мыса Анива.

Ранее стало известно, что американские военные наблюдают за учениями кораблей ВМФ РФ, которые проходят в Тихом океане недалеко от Гавайских островов. Для «слежки» Пентагон решил провести свои учения авианосной группы, которую возглавляет атомный авианосец USS Carl Vinson.