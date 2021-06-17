Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 июня

Москва, 17 июня. Российские врачи выявили 14 057 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, следует из сообщения оперативного штаба.

Новые случаи заболевания выявили во всех регионах РФ. Порядка 15,5% пациентов не замечали у себя клинических проявлений заболевания. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Массовая вакцинация началась в России с начала 2021 года. Процедуру может бесплатно пройти любой житель страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний. По мнению специалистов, только коллективный иммунитет к COVID-19 позволит россиянам победить пандемию.