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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 июня

  /   Обновлено: 17 июня 2021 11:51
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 июня
pixabay.com

Москва, 17 июня. Российские врачи выявили 14 057 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, следует из сообщения оперативного штаба.

Новые случаи заболевания выявили во всех регионах РФ. Порядка 15,5% пациентов не замечали у себя клинических проявлений заболевания. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Массовая вакцинация началась в России с начала 2021 года. Процедуру может бесплатно пройти любой житель страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний. По мнению специалистов, только коллективный иммунитет к COVID-19 позволит россиянам победить пандемию.

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россия коронавирус оперштаб
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