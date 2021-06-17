Житель Новороссийска ответит в суде за посредничество в крупном взяточничестве

Новороссийск, 17 июня. Уголовное дело в отношении 37-летнего горожанина вскоре будет направлено в суд. Фигурант будет отвечать за посредничество при передаче взятки.

По версии СУ СКР по Краснодарскому краю, в феврале горожанин узнал от приятеля о судебном процессе. Фирма, связанная с его знакомым, выступала в качестве ответчика.

Обвиняемый заявил, что может помочь «правильно решить спор». Он предложил себя в роли посредника для передачи судьям взятки в сумме 1,2 миллиона рублей. Приятель согласился, но четко понимал, что речь идет о нарушении закона. Он обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие действия происходили под контролем сотрудников ФСБ.