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Житель Новороссийска ответит в суде за посредничество в крупном взяточничестве

  /   Обновлено: 17 июня 2021 12:01
Происшествия
Житель Новороссийска ответит в суде за посредничество в крупном взяточничестве
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Новороссийск, 17 июня. Уголовное дело в отношении 37-летнего горожанина вскоре будет направлено в суд. Фигурант будет отвечать за посредничество при передаче взятки.

По версии СУ СКР по Краснодарскому краю, в феврале горожанин узнал от приятеля о судебном процессе. Фирма, связанная с его знакомым, выступала в качестве ответчика.

Обвиняемый заявил, что может помочь «правильно решить спор». Он предложил себя в роли посредника для передачи судьям взятки в сумме 1,2 миллиона рублей. Приятель согласился, но четко понимал, что речь идет о нарушении закона. Он обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие действия происходили под контролем сотрудников ФСБ.

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суд фсб взятка
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