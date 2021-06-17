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Иностранные IT-компании обязали открывать свои филиалы в России

  /   Обновлено: 17 июня 2021 12:07
Общество
Иностранные IT-компании обязали открывать свои филиалы в России
pixabay.com

Москва, 17 июня. Государственная дума одобрила и приняла закон, который делает обязательным для не российских резидентов из IT-сектора открытие представительств в РФ.

Депутаты нижней палаты парламента приняли законопроект, по которому иностранные компании сегмента IT будут со следующего года открывать собственные филиалы в России.

Начиная с 1 января 2022 года предприятия, суточная аудитория которых превышает полмиллиона пользователей из РФ, обязаны будут открывать представительство на территории страны. Помимо этого, Роскомнадзор будет устанавливать специальный счетчик юзеров.

Аналогичные филиалы станут обязательными также для провайдеров, операторов рекламных систем и распространителей данных в Сети. Для сотрудничества с российскими властями необходимо использовать специальный личный кабинет, который будет создаваться в Роскомнадзоре.

Отказ от выполнения закона приведет к ограничению рекламных возможностей, сужению каналов и объемов финансовых средств, которые компания может получить от гражданина РФ, а также к блокировке коллекционирования личных данных.

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государственная дума IT-компании филиалы
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