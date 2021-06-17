МЧС: за лодкой Аксенова в Керчи плыли не сотрудники ведомства

Керчь, 17 июня. Пресс-служба МЧС России заявила, что сотрудники ведомства не плыли за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова.

Аномально сильный ливень обрушился на Керченский полуостров 16 июня. Всего за несколько часов в городе выпало две месячные нормы осадков. Для оценки ситуации в Керчь прибыл глава Крыма Сергей Аксенов.

В интернете появилось видео, на котором несколько человек плывут за его лодкой во время осмотра подтопленных территорий.

«Пресс-служба МЧС России уточняет, что на данном видео сотрудников федерального Министерства по чрезвычайным ситуациям нет», — сообщили в ведомстве.

Из сильно подтопленных районов МЧС эвакуирует людей, над пострадавшими участками курсируют беспилотники для фиксации происходящего. На месте работают более 50 спасателей в разных частях города.