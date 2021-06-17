В США рассказали о российской РЛС «Струна-1», которая «приструнит» американский F-35

Вашингтон, 17 июня. Российская радиолокационная станция (РЛС) «Струна-1» поможет ВС РФ найти и уничтожить американские истребители F-35 в случае войны, считают эксперты из США.

После того как была создана технология «стелс», ведущие державы мира начали разрабатывать системы для обнаружения самолетов-невидимок, отметил американский аналитик Чарли Гао в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, один из подобных образцов появился в самом конце последнего десятилетия ХХ века в России под названием «Струна-1».

Разработчиком РЛС, предназначенной для обнаружения стелс-самолетов, является компания «Алмаз-Антей», производящая самые лучшие средства противовоздушной обороны и радиолокационные станции в России. Главной особенностью «Струны-1» является то, что она представляет собой бистатический радар, передатчик и приемник сигнала которого находятся на удалении друг от друга.

Классический радар принимает сигнал, который вчетверо слабее испускаемого, что позволяет стелс-самолетам, поглощающим или рассеивающим радиоволны, скрываться от таких радаров. Однако передатчик и приемник повышенной мощности «Струны-1», находящиеся в разных местах, имеют гораздо большую чувствительность. По словам эксперта, такая радиолокационная «растяжка» полностью игнорирует специальные покрытия для рассеивания радиоволн.

«Это позволяет обнаруживать не только самолеты-невидимки, но и другие объекты с низкой эффективной площадью рассеяния, такие как дельтапланы и крылатые ракеты», — констатировал Гао.

Приемные и передающие вышки РЛС являются мобильными, что позволяет оперативно их перемещать и развертывать на нужных участках в условиях вооруженного конфликта, подчеркнул автор статьи. Кроме того, «Струна-1» может эффективно обнаруживать воздушные цели, летящие даже на низких высотах, уточнил аналитик. Характеристики российской радиолокационной станции делают ее серьезной угрозой для самолетов-невидимок стран НАТО, таких как истребитель F-35, отметил Гао. По его словам, «Струна-1» вкупе с другими российскими РЛС поможет ВС РФ «приструнить» западные стелс-истребители, сыграв свой «смертельный аккорд».

Ранее китайские аналитики рассказали о пилотах американских F-35, позорно «убежавших» от российского Су-30, который обнаружил их над Средиземным морем. Летчики из США намеревались скрытно вторгнуться в зону действия ПВО ВС РФ в Сирии и подойти к военным объектам, однако провалили задание и спешно ретировались, заметив самолет ВКС России.