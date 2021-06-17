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В Иране наступил день тишины перед выборами президента

Иран
В Иране наступил день тишины перед выборами президента
Global Look Press  /  Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency

Тегеран, 17 июня. В Иране начался день тишины перед президентскими выборами. Об этом сообщает IRNA.

Политическая агитация запрещена. Голосование будет проводиться с 07:00 18 июня до 00:00 следующего дня, в случае необходимости работа на избирательных участках продлится до 02:00 19 июня.

Ожидается, что победу на выборах одержит председатель Верховного суда Ирана Ибрагим Раиси. По данным Студенческого центра опросов общественного мнения, за него готовы отдать голоса 63,7% избирателей, остальные кандидаты суммарно набрали менее 16%. Кроме того, порядка 20% опрошенных не определились и воздержались от ответа.

В Иране наступил день тишины перед выборами президента
Федеральное агентство новостей  / 

Помимо этого, для обеспечения убедительной победы Раиси парламент страны призвал остальных консерваторов отказаться от дальнейшего участия в выборах, после чего глава Исследовательского центра Меджлиса Алиреза Закани и экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Саида Джалили сняли свои кандидатуры.

Также это сделал один из двух представителей реформистов — вице-президент страны Мохсен Мехрализаде, который в опросе набрал менее 1% голосов избирателей.

Ожидается, что явка на выборы будет рекордно низкой с момента Исламской революции 1979 года. По данным различных опросов, желание проголосовать изъявили менее 50% респондентов. Основной причиной неготовности населения участвовать в предстоящем мероприятии называют притеснения инакомыслящих в ходе протестов 2018–2019 годов и дисквалификацию всех наиболее сильных кандидатов от умеренного и реформистских лагерей.

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