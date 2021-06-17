Командиры ЗВО изучили современные способы ведения войны в ходе учений в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 июня. Учения для командиров соединений и воинских частей Западного военного округа состоялись на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ЗВО.

Согласно имеющейся информации, во время практических тренировок офицеры изучали способы ведения боевых действий, применяя опыт современных вооруженных конфликтов.

«Было продемонстрировано практическое выполнение упражнений стрельб из всех видов стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов, реактивных пехотных огнеметов, вооружения боевых машин», — говорится в сообщении.

Занятия проходили под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

Ранее военнослужащие ЗВО приняли участие в тренировочном отражении атаки. Упражнения отрабатывались силами Севастопольской мотострелковой бригады.