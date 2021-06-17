Донским должникам за электричество объявили амнистию

Ростов-на-Дону, 17 июня. «Оплати долг без пени», именно так называется акция, которую запустила на Дону ресурсоснабжающая организация ТНС «Энерго Ростов». Каждый дончанин, управляющие компании, ТСЖ и дачные товарищества могут погасить задолженность без пени. Единственное условие — сделать это нужно до 30 июня текущего года.

Как отметили в организации, сумма долга роли не играет. Главное оплатить текущее потребление электроэнергии за июнь 2021 года, по показателям, снятым с электросчетчика с 23 по 25 июня.

Все жители Ростовской области, выполнившие эти условия, получат списание пени за свои ранее просроченные платежи.

Ранее ФАН сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о стандарте допустимой доли расходов граждан на коммунальные услуги. Поручение главы правительства адресовано Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину России. Свои предложения ведомства должны будут представить до 1 июля 2021 года.