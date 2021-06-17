Беременная Арзамасова в платье принцессы появилась на премии Family Awards

Москва, 17 июня. Актриса Елизавета Арзамасова, которая наслаждается беременностью, посетила церемонию премии Family Awards в Москве. Звезда выбрала для выхода в свет платье принцессы.

Премия организована, чтобы отметить важность института семьи. По этому случаю на церемонию пришли многие звездные родители и супружеские пары. На мероприятии были Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анастасия Макеева и многие другие.

Звезда сериала «Папины дочки» выбрала нежный образ. На ней было свободное платье макси из воздушной ткани с интересным принтом. Дополнила свой образ Арзамасова аксессуарами: молочным клатчем и серебристыми босоножками, пишет WMJ.

Знаменитость вышла замуж за тренера по фигурному катанию Илью Авербуха, который старше ее на 22 года. Звезды сыграли свадьбу в конце прошлого года, при этом долгое время они скрывали свои романтические отношения. Весной супруги объявили о прибавлении в семье.

Авербух резко высказался о разговорах касательно большой разницы в возрасте между ним и его возлюбленной. Тренер по фигурному катанию призвал злопыхателей не тратить время на пустые рассуждения. Он подчеркнул, что для него важнее всего человек, в которого он влюблен.