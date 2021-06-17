Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 12:17
12:14
Общество
Минздрав РФ прорабатывает вопрос платной вакцинации «Спутником Лайт» для мигрантов
12:13
Общество
Град размером с куриное яйцо обрушился на один из районов Краснодарского края
12:10
Происшествия
Обыск в общежитии СПбГУ связан с инцидентом на Красной площади
12:10
Происшествия
Адвокат назвал возможную причину обысков у петербургского депутата Резника
12:06
Политика
Песков сообщил, что углубленного обсуждения Украины на саммите РФ — США не было
12:06
Весь мир
Жителям Техаса разрешили носить оружие без лицензии
12:00
Происшествия
Стали известны подробности с выкатившимся за пределы взлетной полосы Boeing в Крыму
12:00
Политика
Песков: участие США в нормандских переговорах не обсуждалось
11:59
Происшествия
На Кубани продолжаются поиски пропавшего ребенка
11:59
Происшествия
Депутату Резнику могут изменить статус по делу о квартире-нарколаборатории
Все новости

Беременная Арзамасова в платье принцессы появилась на премии Family Awards

Шоу-бизнес
Беременная Арзамасова в платье принцессы появилась на премии Family Awards
instagram.com  /  @liza_arzamasova

Москва, 17 июня. Актриса Елизавета Арзамасова, которая наслаждается беременностью, посетила церемонию премии Family Awards в Москве. Звезда выбрала для выхода в свет платье принцессы.

Премия организована, чтобы отметить важность института семьи. По этому случаю на церемонию пришли многие звездные родители и супружеские пары. На мероприятии были Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анастасия Макеева и многие другие.

Звезда сериала «Папины дочки» выбрала нежный образ. На ней было свободное платье макси из воздушной ткани с интересным принтом. Дополнила свой образ Арзамасова аксессуарами: молочным клатчем и серебристыми босоножками, пишет WMJ.

Знаменитость вышла замуж за тренера по фигурному катанию Илью Авербуха, который старше ее на 22 года. Звезды сыграли свадьбу в конце прошлого года, при этом долгое время они скрывали свои романтические отношения. Весной супруги объявили о прибавлении в семье.

Авербух резко высказался о разговорах касательно большой разницы в возрасте между ним и его возлюбленной. Тренер по фигурному катанию призвал злопыхателей не тратить время на пустые рассуждения. Он подчеркнул, что для него важнее всего человек, в которого он влюблен.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Беременная Арзамасова в платье принцессы появилась на премии Family Awards
беременность актриса арзамасова
Комментировать
Эксклюзив
Стали известны подробности с выкатившимся за пределы взлетной полосы Boeing в Крыму
Стали известны подробности с выкатившимся за пределы взлетной полосы Boeing в Крыму
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 178848 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 107115 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 90819 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 67461 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 66017 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru