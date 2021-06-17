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Максим Виторган встал на сторону Бузовой после ее ссоры с Губерниевым

Шоу-бизнес
Максим Виторган встал на сторону Бузовой после ее ссоры с Губерниевым
instagram.com  /  @mvitorgan

Москва, 17 июня. Известный актер Максим Виторган высказался о скандале с комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой. Артист поддержал звезду «Дома-2» в этом конфликте.

Губерниев и Бузова неудачно пообщались в эфире канала «Матч ТВ» во время обсуждения Евро-2020. Комментатор начал иронизировать над знаниями певицы о футболе, а затем спросил, перестала ли она «пить коньяк по утрам», после чего экс-ведущая реалити-шоу расплакалась прямо в эфире.

Виторган прокомментировал эту ссору в Instagram Stories. Он встал на сторону Бузовой и осудил Губерниева за попытки самоутвердиться за счет исполнительницы хита «Мало половин».

«Мне кажется, лучше чего-то не знать и не делать вид, что знаешь, чем получать деньги за то, что ты делаешь вид, что ты, например, разбираешься в футболе», — отметил актер.

Губерниев утверждает, что встретил беспрецедентную поддержку поклонников, гуляя по Петербургу после скандала с Бузовой. Комментатора поразило, что многие люди приняли его сторону в этой ситуации. Особенно телеведущего порадовало одобрение со стороны рабочих Адмиралтейского завода.

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Все новости / Шоу-бизнес / Максим Виторган встал на сторону Бузовой после ее ссоры с Губерниевым
губерниев бузова виторган
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