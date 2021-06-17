Японец придумал гриль, работающий от бега на месте 

Приготовление блюда на таком гриле требует физических усилий. Чем дольше идет процесс жарки, тем больше калорий теряет повар. Японец, который известен в Сети своими необычными изобретениями, придумал новый шедевр.

Зачастую его устройства пользователи Интернета называют несуразными, но последнее заинтересовало многих. Это гриль, который включается и нагревается, если человек быстро нажимает на специальную платформу. Пример работы устройства блогер снял на видео. На кадрах он готовит бекон. Подписчики отметили, что это блюдо быстрого приготовления, но, если жарить сырое мясо, то усилий потребуется гораздо больше.