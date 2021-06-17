Режим ЧС межмуниципального уровня начал действовать на востоке Крыма из-за ливней

Керчь, 17 июня. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крыма ввела на востоке полуострова режим ЧС из-за сильных ливней.

С ночи в Керчи и близлежащих районах выпало две месячные нормы осадков, сообщил глава керченской администрации Сергей Бороздин. Подтопленными оказались пять муниципальных образований.

«Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования», — написал Бороздин в Facebook.

По его словам, в Керчи продолжается эвакуация населения, размещать жителей будут в гостиницах и базах отдыха. Также их обеспечат трехразовым питанием.