Космический корабль «Шэньчжоу-12» состыковался с китайской орбитальной станцией

Пекин, 17 июня. Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» успешно совершил стыковку с основным отсеком китайской орбитальной станции.

Как сообщается, на борту космического аппарата находятся три китайских космонавта: Не Хайшэн, Тан Хунбо, уже побывавшие в космосе, а также Лю Бомин, для которого полет будет первым.

В задачи космонавтов входят сборка и подключение оборудования, которое доставляется на модуль станции грузовыми кораблями. Таким образом, Китай намерен закончить строительство собственной орбитальной станции чуть больше, чем за один год.

Ранее стало известно, что российско-китайская научная станция может иметь восемь лунных и два орбитальных модуля. Об этом сообщили в Роскосмосе.