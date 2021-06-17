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Космический корабль «Шэньчжоу-12» состыковался с китайской орбитальной станцией

  /   Обновлено: 17 июня 2021 11:31
Технологии
Космический корабль «Шэньчжоу-12» состыковался с китайской орбитальной станцией
pxhere.com

Пекин, 17 июня. Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» успешно совершил стыковку с основным отсеком китайской орбитальной станции.

Как сообщается, на борту космического аппарата находятся три китайских космонавта: Не Хайшэн, Тан Хунбо, уже побывавшие в космосе, а также Лю Бомин, для которого полет будет первым.

В задачи космонавтов входят сборка и подключение оборудования, которое доставляется на модуль станции грузовыми кораблями. Таким образом, Китай намерен закончить строительство собственной орбитальной станции чуть больше, чем за один год.

Ранее стало известно, что российско-китайская научная станция может иметь восемь лунных и два орбитальных модуля. Об этом сообщили в Роскосмосе.

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Все новости / Технологии / Космический корабль «Шэньчжоу-12» состыковался с китайской орбитальной станцией
китай космос орбитальная станция
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