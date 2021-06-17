«Этот день в истории». Что произошло 17 июня, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски передачи «Этот день в истории» — возможность узнать о важных событиях каждого дня, о людях, которые родились в эту дату и стали известны в определенной области, о праздниках — больших и малоизвестных.

Урон для сельскохозяйственной продукции, мировой экологической безопасности и жизни людей — к проблеме опустынивания сегодня привлечено внимание специалистов. 17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Ежегодно сумма от этого потерь превышает 40 миллиардов долларов. В нашей стране процессу подвержены районы Поволжья, Предкавказья, Забайкалья, Калмыкии, Астраханской области. Из-за засухи Россия недополучает свыше 20 миллионов тонн зерна.

В этот же день 155 лет назад начался конфликт Пруссии и Италии с Австрийской империей, какие итоги принесла семинедельная война и как отразилась на истории?! А в России 17 июня ознаменован полетом первого пассажирского реактивного самолета. Это произошло более полувека назад. Подробнее об этом и других событиях расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».