Уроженца Таджикистана задержали за публичный призыв к терроризму в Абакане

Абакан, 17 июня. Мигрант из Таджикистана пропагандировал среди своих знакомых запрещенную в России террористическую организацию.

В Хакасии был арестован гражданин Таджикистана, пропагандировавший среди других мигрантов убеждения международной террористической организации «Катиба Таухид валь-джихад» (запрещена на территории РФ).

«В частности, в одной из социальных сетей им была создана страница, содержащая тезисы о необходимости поддержки исламистских террористических организаций и насчитывающая свыше 5 тыс. подписчиков», - сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Против мигранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма). Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Оперативниками УФСБ по Хакасии в ходе следственных действий были получены признательные показания в совершении преступления, изъяты материалы, пропагандирующие террор, электронные средства связи и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

В конце апреля полиция задержала петербуржца за публичное оправдание терроризма.