СК Читы передал в прокуратуру дело мужчины, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки

Чита, 17 июня. Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве девятилетней школьницы.

По предварительным данным, в феврале 2021 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в закрытую входную дверь квартиры своих соседей, с которыми долгое время конфликтовал. В результате происшествия пострадала девочка, получившая ранения грудной клетки и головы. Ребенок скончался на месте.

После задержания мужчина дал признательные показания. Вскоре против него возбудили дело по статье об убийстве малолетнего. Вскоре мужчина предстанет перед судом.