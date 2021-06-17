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Родители мужа Макеевой поддержали актрису в конфликте с его бывшей женой

Шоу-бизнес
Родители мужа Макеевой поддержали актрису в конфликте с его бывшей женой
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 17 июня. Отец и мать мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, бизнесмена Романа Малькова, встали на ее сторону в конфликте с бывшей женой супруга.

Мальков приехал в Россию на заработки, оставив жену и четверых детей в Словении. Мужчина познакомился с Макеевой, когда работал на стройке ее загородного дома. В итоге бизнесмен развелся с супругой и женился на актрисе, из-за чего пару осудили многие поклонники.

Певица и бывшая жена ее нового мужа Светлана Малькова иногда конфликтуют в публичном поле, оставляя негативные посты в соцсетях. В этой ситуации родители Романа Малькова поддерживают Макееву.

«Рома встретил Настю и расцвел. Он еще до Насти говорил: «К Свете я не вернусь»», — рассказали они на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1».

По словам отца и матери, у бизнесмена и его предыдущей супруги не было отношений мужа и жены, а «только тоска в глазах». Родители даже находили у Малькова не суицидальные, но очень странные записки.

Бывшая жена мужа Макеевой заявила, что актриса напала на нее за кулисами шоу Малахова. Светлана Малькова утверждает, что знаменитость ударила ее по голове два раза, передает сайт 360tv.ru.

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Все новости / Шоу-бизнес / Родители мужа Макеевой поддержали актрису в конфликте с его бывшей женой
малахов макеева мальков
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