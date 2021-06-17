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Прошедшие перепись на Госуслугах россияне получат подарки от Росстата

Общество
Прошедшие перепись на Госуслугах россияне получат подарки от Росстата
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Махачкала, 17 июня. Россияне, которые пройдут перепись населения на портале Госуслуг, получат бесплатные подписки на онлайн-кинотеатры и другие подарки. Воспользоваться такой возможностью можно будет с 1 октября.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос со спонсорами. Будут небольшие поощрительные подарки тем, кто пройдет перепись на портале Госуслуг. Не денежные подарки, а подписки на различные онлайн-кинотеатры, электронные библиотеки — мелочи, но приятные», — сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов в эфире РГВК «Дагестан».

Он также отметил, что электронная перепись населения предоставляет гражданам дополнительные гарантии корректности заполнения анкет. Если кто-то сомневается в добросовестности переписчиков, которые приходят в дома, то этот человек может заполнить все данные самостоятельно на Госуслугах.

«Если кто-то боится, что переписчик что-то не так запишет с его слов, то он может зайти на портал Госуслуг и переписаться там самостоятельно. Можно спокойно сесть вечером у компьютера всей семьей и переписать себя самим. Там уж точно никто не запишет ваши данные не так, как вы хотите. Это можно будет сделать с 1 октября, тогда сервис будет доступен», — рассказал Смелов.

Заместитель главы Росстата прибыл в Дагестан на совещание руководителей Регионального совета территориальных органов федеральной службы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. На нем обсуждаются вопросы организации всероссийской переписи населения, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год.

В ходе совещания стало известно, что по всей стране перепись стартует в октябре, однако в труднодоступных районах Дагестана это масштабное мероприятие пройдет уже в июле.

«Это будут села в семи районах республики — Цунтинский район полностью и отдельные населенные пункты еще шести муниципальных образований», — уточнила руководитель Дагестанстата Айганат Эфендиева.

Ранее ФАН сообщал, что использование цифровых инструментов при проведении переписи населения позволит снизить затраты на проведения мероприятия в два раза. Кроме того, как отмечал глава Росстата Павел Малков, возможность переписаться на портале Госуслуг уменьшит число отказов от участия в этом важном мероприятии.

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россия дагестан онлайн-кинотеатр перепись населения
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