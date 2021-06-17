Рошаль предложил сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в РФ

Москва, 17 июня. Вакцинацию от COVID-19 необходимо сделать обязательной по РФ, заявил президент национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Вакцинация в стране должна носить массовый характер в связи с ростом количества больных коронавирусом. Именно так страна преодолеет третью волну инфекции, уверен президент национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Перенесшие COVID-19 люди иногда сталкиваются с неврологическими симптомами, например, расстройством восприятия запахов и вкусов. Решить проблему может вакцинация, уверен иммунолог.