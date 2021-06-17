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Владелец азиатского отеля назвал ключевые особенности русских и американских туристов

Общество
Владелец азиатского отеля назвал ключевые особенности русских и американских туристов
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Москва, 17 июня. Посетившая азиатскую страну блогерша пообщалась с владельцем отеля и выяснила, в чем заключаются главные отличия русских туристов от европейских.

Владелец отеля небольшой азиатской страны, который работает в гостиничном бизнесе уже полтора десятка лет, отметил блогерше, что туристы из Америки, как правило, проявляют излишнюю требовательность к уровню обслуживания. Свои наблюдения она выложила на канале «Торшина - Путешественница» на платформе «Яндекс дзен».

«Американцы хотят, чтобы их обслуживали по высшему классу. При этом они часто не убирают за собой мусор. Кроме того, они достаточно громкие. Об их приближении к отелю обычно слышно заранее», — отметил отельер.

Россиян он охарактеризовал как довольно щедрых людей. По его словам, туристы из России всегда оставляют большие чаевые и бронируют одни из лучших номеров.

«В большинстве своем русские приезжают к нам тратить деньги. Ну, просто песня!» — добавил он.

Не так давно польский турист решил провести отпуск в Крыму после его воссоединения с Россией. До этого он был на полуострове восемь лет назад, когда регион принадлежал Украине. В ходе поездки он пришел в восторг от преображения полуострова.

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турист отель блогер
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