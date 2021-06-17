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Датчанину Кристиану Эриксену поставят кардиостимулятор

  /   Обновлено: 17 июня 2021 11:36
Евро 2020
Датчанину Кристиану Эриксену поставят кардиостимулятор
Global Look Press  /  LiveMedia/Fabrizio Carabelli

Копенгаген, 17 июня. Футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену, пережившему остановку сердца во время матча с Финляндией на Евро-2020, установят кардиостимулятор.

Датчанину предстоит перенести операцию по установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД). Этот прибор предназначен для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

На операцию Кристиан Эриксен дал согласие после консультаций с медицинскими специалистами международного уровня.

«Мы призываем всех не беспокоить Кристиана и его семью в ближайшее время», — сообщила пресс-служба сборной Дании.

Футболист потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020, когда Дания играла с Финляндией. Спортсмену оказали экстренную помощь на поле, а затем госпитализировали. У 29-летнего Эриксена был сердечный приступ. Сейчас футболист находится в больнице в стабильном состоянии.

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Все новости / Евро 2020 / Датчанину Кристиану Эриксену поставят кардиостимулятор
футбол евро-2020 Эриксен
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