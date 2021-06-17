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Пушков упрекнул Трампа в попытке дискредитировать итоги саммита Путина и Байдена

Политика
Пушков упрекнул Трампа в попытке дискредитировать итоги саммита Путина и Байдена
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 17 июня. Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о результатах российско-американского саммита в Женеве. Его выпад прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Политик напомнил республиканцу о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Тогда по итогам переговоров в адрес Трампа посыпался шквал критики со стороны демократов и СМИ. На фоне этого Пушков с иронией поинтересовался ожиданиями экс-главы США от прошедшего саммита.

«(Путин не будет. — Прим. ФАН) делать неоправданные авансы и предаваться вредным иллюзиям. Встретились, поговорили, договорились не доводить дело до края и возобновить диалог — в этом и была задача», — добавил парламентарий.

Ранее Трамп заявил о безоговорочной победе России по итогам женевского саммита. По его словам, американская сторона ничего не получила от встречи, а вот для Москвы — это хороший день.

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Все новости / Политика / Пушков упрекнул Трампа в попытке дискредитировать итоги саммита Путина и Байдена
путин трамп пушков байден
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