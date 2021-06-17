Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца июня

Москва, 17 июня. Российский посол в США Анатолий Антонов отправится в Вашингтон на днях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На российско-американском саммите в Женеве обсуждался вопрос функционирования посольств в Москве и Вашингтоне. Стороны договорились, что послы вернутся на места своей работы.

Как уточнил Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов отправится обратно в Вашингтон до конца июня.

Ранее сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты начали разговор по ситуации с визами. Дипломаты утверждают, что пока явных продвижений по этому вопросу нет, но диалог идет.