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Песков призвал ускорить диалог между РФ и США по стратегической стабильности

  /   Обновлено: 17 июня 2021 11:21
Армия
Песков призвал ускорить диалог между РФ и США по стратегической стабильности
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 17 июня. Диалог по вопросам контроля вооружений и стратегической стабильности между РФ и США должен быть начат в ближайшее время, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден не имели цели обсуждать подобные темы в ходе встречи в Женеве, отметил пресс-секретарь российского президента. По его словам, этот вопрос должен решаться при участии большого количества различных экспертов.

Ранее директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги заявил, что победа на встрече Путина и Байдена была одержана именно российским лидером. По его словам, глава США в ходе переговоров признал, что РФ играет одну из ведущих ролей в решении глобальных проблем.

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россия сша песков переговоры
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