Песков поддержал решение об обязательной вакцинации в ряде регионов РФ

Москва, 17 июня. Решение об обязательной вакцинации в Москве, Московской области и Сахалине является правильным. Такое заявление озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, все необходимые условия для проведения вакцинации созданы. Тем не менее, на данном этапе этот процесс проходит плохо, подчеркнул представитель Кремля.

Помимо московского региона и Сахалина, обязательную вакцинацию могут ввести и в Санкт-Петербурге. Если такое решение будет принято, то обязательная вакцинация от COVID-19 коснется работников транспорта, сферы торговли и услуг, непосредственно взаимодействующих с клиентами на рабочем месте.