Лихач вылетел на встречную полосу и разбил четыре машины в Нефтеюганске

Нефтеюганск, 17 июня. Сотрудники ГИБДД вечером были срочно вызваны на улицу Ленина. Там произошло столкновение нескольких автомобилей. Травмы получил один человек.

По данным автоинспекции, мужчина за рулем Audi А6 допустил выезд на встречную полосу на перекрестке. Маневр на высокой скорости привел к столкновению пяти автомобилей. От удара машины отбросило на пешеходные зоны. Только чудом никто из проходивших мимо людей не пострадал.

Медицинская помощь потребовалась 25-летнему водителю разбитого автомобиля ВАЗ.