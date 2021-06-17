Песков рассказал о переговорах Путина и Байдена по кибербезопасности

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден обозначили важность вопроса безопасности в киберпространстве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По теме кибербезопасности было запланировано никаких соглашений, пояснил Песков.

Кроме того, американская сторона не пыталась связать кибератаки с Москвой. Кремль позитивно воспринимает такое решение, сказал Песков в беседе с журналистами российских СМИ.

Встреча президентов России и США прошла на вилле Ла-Гранж в Швейцарии. Американские пользователи Сети заявили, что поведение Байдена на саммите их разочаровало.