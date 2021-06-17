Песков назвал работу посольств РФ и США непростым вопросом

Москва, 17 июня. Функционирование посольств России и США обсуждалось на саммите в Женеве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Согласно итогам российско-американского саммита, послы РФ и США возвращаются на свои места работы в Москву и Вашингтон. Однако представитель Кремля отметил, что дальнейшая работа посольств является сложным вопросом.

«Это непростой вопрос. Он будет обсуждаться на рабочем уровне», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Россия и США начали разговор по ситуации с визами. Пока особого продвижения по этому вопросу нет, но диалог между ведомствами уже начат.