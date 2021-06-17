Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 12:15
12:13
Общество
Град размером с куриное яйцо обрушился на один из районов Краснодарского края
12:10
Происшествия
Обыск в общежитии СПбГУ связан с инцидентом на Красной площади
12:10
Происшествия
Адвокат назвал возможную причину обысков у петербургского депутата Резника
12:06
Политика
Песков сообщил, что углубленного обсуждения Украины на саммите РФ — США не было
12:06
Весь мир
Жителям Техаса разрешили носить оружие без лицензии
12:00
Происшествия
Стали известны подробности с выкатившимся за пределы взлетной полосы Boeing в Крыму
12:00
Политика
Песков: участие США в нормандских переговорах не обсуждалось
11:59
Происшествия
На Кубани продолжаются поиски пропавшего ребенка
11:59
Происшествия
Депутату Резнику могут изменить статус по делу о квартире-нарколаборатории
11:58
Общество
Невакцинированных водителей такси в Подмосковье отключат от заказов 15 июля
Все новости

Песков назвал работу посольств РФ и США непростым вопросом

  /   Обновлено: 17 июня 2021 12:08
Политика
Песков назвал работу посольств РФ и США непростым вопросом
wikipedia.org  /  Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

Москва, 17 июня. Функционирование посольств России и США обсуждалось на саммите в Женеве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Согласно итогам российско-американского саммита, послы РФ и США возвращаются на свои места работы в Москву и Вашингтон. Однако представитель Кремля отметил, что дальнейшая работа посольств является сложным вопросом.

«Это непростой вопрос. Он будет обсуждаться на рабочем уровне», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Россия и США начали разговор по ситуации с визами. Пока особого продвижения по этому вопросу нет, но диалог между ведомствами уже начат.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков назвал работу посольств РФ и США непростым вопросом
россия сша песков
Комментировать
Эксклюзив
Стали известны подробности с выкатившимся за пределы взлетной полосы Boeing в Крыму
Стали известны подробности с выкатившимся за пределы взлетной полосы Boeing в Крыму
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 178848 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 107115 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 90819 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 67461 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 66017 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru