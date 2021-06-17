Песков сообщил, что углубленного обсуждения Украины на саммите РФ — США не было

Москва, 17 июня. Президенты России Владимир Путин и США и Джо Байден не углублялись в обсуждение украинской тематики в ходе переговоров 16 июня, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что украинский вопрос был «обозначен в арсенале проблем», накопившихся в российско-американских взаимоотношениях за последние годы.

Саммит президентов РФ и США на женевской вилле Ла-Гранж состоялся 16 июня и продлился несколько часов. Кроме глав двух государств, в нем приняли участие руководители дипломатических ведомств и другие высокопоставленные чиновники обеих стран.