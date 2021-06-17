Десятки домов пострадали от сильного дождя в Ростове

Ростов, 17 июня. В результате обильного проливного дождя оказалось затоплено множество земельных участков, затруднен проезд к главному железнодорожному вокзалу.

Над ликвидацией последствий сильного дождя работают 15 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники, от РСЧС привлечено 43 сотрудника и 11 спецмашин. Обильные осадки также подтопили придомовую территорию многоэтажного дома.

По Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.