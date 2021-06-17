Песков: следующая встреча Путина и Байдена не обсуждалась

Москва, 17 июня. Вопрос проведения следующей встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена пока не стоит на повестке, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Саммит глав государств состоялся вчера на территории вилы Ла-Гранж в Женеве. Разговор лидеров длился около двух часов. Этого времени хватило, чтобы обсудить ключевые вопросы в актуальной международной повестке. Еще полтора часа шли переговоры в расширенном составе при участии представителей делегаций России и США.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп осудил Байдена по результатам встречи в Женеве. По его словам, США ничего не получили от прошедшего саммита.