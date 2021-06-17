Байкер-подросток лишился глаза после ДТП в Мордовии

Саранск, 17 июня. Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних произошло в Зубово-Полянском районе Мордовии. Водитель и пассажир мотоцикла получили серьезные травмы и оказались в больнице.

Как сообщили ФАН в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, инцидент случился в среду в 18:40 часов в поселке Зубова Поляна. 13-летний водитель мотоцикла, который не подлежит регистрации в ГИБДД, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Honda. После ДТП водитель и его 14-летний пассажир доставлены в больницу.

По словам очевидцев, питбайк двигался со скоростью 80 километров в час. Один из любителей «покататься с ветерком» лишился глаза, а второй вылетел на траву и тоже получил серьезные травмы.

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