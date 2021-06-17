Песков указал на необходимость диалога военных России и США по Сирии

Москва, 17 июня. Россия и Соединенные Штаты должны поддерживать диалог по сирийскому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, обсуждение Сирии должно происходить между военными двух стран.

Также официальный представитель Кремля добавил, что во время переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве был поднят вопрос Ирана. При этом Москва указала, что рассчитывает на возвращение к соглашению по иранской ядерной программе.

Ранее сообщалось, что президенты также говорили о ситуации в Арктике. По словам Путина, этот вопрос подробно обсуждался в широком формате.