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Аня Тейлор-Джой озвучила время начала съемок приквела «Безумного Макса»

Общество
Аня Тейлор-Джой озвучила время начала съемок приквела «Безумного Макса»
Global Look Press  /  FS/AdMedia

Вашингтон, 17 июня. Съемки приквела фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» начнутся в конце лета. Подробностями поделилась актриса Аня Тейлор-Джой, которая исполнит в картине главную роль.

В приквеле расскажут о персонаже Фьюриосе. Тейлор-Джой сыграет эту героиню.

Актриса рассказала, что в восторге от работы Джорджа Миллера, который воплотил в кино историю безумного Макса. Ей также нравится, что она сможет перевоплотится в другого персонажа и максимально изменить свою внешность для этого.

«У меня подготовительный период до августа, а затем я буду работать без перерывов вплоть до середины 2023 года», — сказала звезда сериала «Ход королевы» в интервью Variety.

Премьера приквела «Безумного Макса: Дороги ярости» запланирована на июль 2023 года. В оригинальном фильме Фьюриосу сыграла Шарлиз Терон.

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кино безумный макс Тейлор-Джой
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