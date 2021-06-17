Школьников в Иркутской области наградили за спасение тонущего ребенка

Слюданка, 17 июня. Двое подростков спасли тонущего мальчика на Байкале и получили нагрудный знак «Горячее сердце».

В июле прошлого года два школьника отдыхали на берегу озера, когда заметили тонущего ребенка. Они оперативно бросились в воду, успели подхватить его с обеих сторон и вытащили на сушу. На берегу ребятам помог очевидец.

О поступке подростков стало известно благодаря их тренеру по боксу.

«О том, что они спасли тонущего друга, сын рассказал мне вечером», - рассказывает мама одного из героев. – «Причем так спокойно, как будто делает это каждый день».

Всероссийскую награду «Горячее сердце» мальчикам вручила заместитель председателя правительства Иркутской области. Имена ребят внесли в почетную книгу. В этом году награду уже получил 151 человек.

В субботу восьмилетнюю школьницу из Петербурга наградили медалью МЧС РФ за спасение ребенка в бассейне.