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Школьников в Иркутской области наградили за спасение тонущего ребенка

  /   Обновлено: 17 июня 2021 11:00
Общество
Школьников в Иркутской области наградили за спасение тонущего ребенка
wikipedia.org  /  Вадим / CC BY-SA 4.0

Слюданка, 17 июня. Двое подростков спасли тонущего мальчика на Байкале и получили нагрудный знак «Горячее сердце».

В июле прошлого года два школьника отдыхали на берегу озера, когда заметили тонущего ребенка. Они оперативно бросились в воду, успели подхватить его с обеих сторон и вытащили на сушу. На берегу ребятам помог очевидец.

О поступке подростков стало известно благодаря их тренеру по боксу.

«О том, что они спасли тонущего друга, сын рассказал мне вечером», - рассказывает мама одного из героев. – «Причем так спокойно, как будто делает это каждый день».

Всероссийскую награду «Горячее сердце» мальчикам вручила заместитель председателя правительства Иркутской области. Имена ребят внесли в почетную книгу. В этом году награду уже получил 151 человек.

В субботу восьмилетнюю школьницу из Петербурга наградили медалью МЧС РФ за спасение ребенка в бассейне.

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