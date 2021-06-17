Песков: обмен заключенными между РФ и США будет прорабатываться непублично

Москва, 17 июня. Сверки списков для возможного обмена заключенными на российско-американском саммите не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидеры России и США обсудили тему обмена заключенными. Как уточнил представитель Кремля, сверкой списков никто на саммите в Женеве не занимался, и дедлайна по этому вопросу нет.

«Эта тема будет прорабатываться непублично», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Вашингтоном могут быть найдены компромиссы по обмену осужденными. Госдеп США и МИД РФ займутся этим вопросом.