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Эфир: Что делать родителям, чьи дети-зацеперы стали инвалидами

  /   Обновлено: 17 июня 2021 15:02
Общество
Эфир: Что делать родителям, чьи дети-зацеперы стали инвалидами
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

В четверг, 17 июня, с 15:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная проблемам детей-зацеперов.

Трагедия с 11-летним Аркадием Аксеновым случилась 26 декабря 2020 года на железнодорожных путях, проходящих через жилой массив в Петербурге. Аркадий собирался снять на видео трюк — как он запрыгивает на товарный поезд. Но трюк закончился трагедией, мальчик потерял обе ноги.

Аркадий Аксенов рассказывает, что думает о так называемых зацеперах и подростковых провокациях. А его мама, Мария Петрова, объясняет с какими проблемами пришлось столкнуться при оформлении инвалидности сына и почему. В рамках пресс-конференции она делится схемой правильных действий в такой ситуации.

В студии присутствует Антон Соловьев, учредитель Фонда развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия имени В. А. Соловьева, который знакомит с дорожной картой для инвалидов и объясняет, как и почему фонд помогает людям с ограниченными возможностями.

Гости студии обсуждают расширение возможностей в городе для инвалидов и специализированных мероприятиях для них, а также рассказывают об открытии центра реабилитации на Загребском, 27 и сотрудничестве с НКО «Особый Петербург».

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