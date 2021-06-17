Крымчанки не растерялись и решили поплавать на матрасах по затопленной Керчи

В Керчи и Ленинском районе Крыма продолжается спасательная операция из-за подтопления улиц и домов местных жителей. В городе находится глава Крыма Сергей Аксенов. Идет заседание штаба по ликвидации последствий ливня.

Специалисты МЧС России производят откачку воды из подтопленных помещений, а также осуществляют перевод социально-значимого объекта на резервные источники питания.

На место направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Крым для оказания помощи населению, пострадавшему от подтопления. Для ликвидации последствий привлечены порядка 100 человек и около 30 единиц различной техники и плавсредств.

Тем временем крымчане не теряют оптимизма и купаются в грязной дождевой воде на надувных матрасах. Видео опубликованы в Сети. В комментариях люди пишут, что девушке повезло не наткнуться на провод электросети или какой-то острый предмет.

«У меня частный дом и двор. Все стоит в воде. Электрику мы выключили, как почувствовали, что вода может прийти. Поэтому дома ничего особо не пострадало, так как на полу плитка. Пострадал огород — все посаженные фрукты и овощи, все в воде. Видимо, не урожай в этом году у меня. Но благо дом цел и домашние не пострадали. Только коту не понравилось плавать», — сказала ФАН Нина Федоровна, жительница одного из домовладений в Ленинской районе Крыма.

С утра в районах, где прошел ливень, работают бригады ГУП РК «Вода Крыма». Они помогают местным органам власти техникой и людьми. На тракторе вывозят людей из зоны подтопления в Ленинском районе. Как сообщил гендиректор предприятия Максим Новик, ситуацию надеются локализовать в течение дня.

Трасса «Таврида» не пострадала из-за непогоды. Движение осуществляется в штатном режиме.

По последним данным, в Керчи затоплено порядка 240 домов и домовладений, коммерческих помещений. Пострадало много автомобилей.