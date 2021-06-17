Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 13:45
13:41
Происшествия
СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
13:40
Общество
Челябинское агентство «Полит74» станет новым партнером Медиагруппы «Патриот»
13:39
Политика
Песков: Путин владеет верной информацией о работе ФБК
13:36
Общество
В фонде имени Миклухо-Маклая объяснили, почему фильм о знаменитом этнографе не нужен
13:34
Политика
Попавший в ДТП Королев написал заявление об уходе с поста сенатора
13:30
Происшествия
Крупный пожар охватил шесть гаражей на юге Москвы
13:30
Общество
Крикнул — выходим через окно: в Прикамье молодой человек спас семью из горящего дома
13:28
Весь мир
Сирт: как бывший оплот ИГ стал одним из самых безопасных городов Ливии
13:27
Политика
Песков: конкретных шагов по организации встречи Путина и Зеленского нет
13:27
Общество
Песков исключил тотальную вакцинацию населения от COVID-19 в России
Все новости

Крымчанки не растерялись и решили поплавать на матрасах по затопленной Керчи

Общество
Крымчанки не растерялись и решили поплавать на матрасах по затопленной Керчи
Pr Scr vk.com  /  ИЗ КРЫМА С ЛЮБОВЬЮ :)

В Керчи и Ленинском районе Крыма продолжается спасательная операция из-за подтопления улиц и домов местных жителей. В городе находится глава Крыма Сергей Аксенов. Идет заседание штаба по ликвидации последствий ливня.

Специалисты МЧС России производят откачку воды из подтопленных помещений, а также осуществляют перевод социально-значимого объекта на резервные источники питания. 

На место направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Крым для оказания помощи населению, пострадавшему от подтопления. Для ликвидации последствий привлечены порядка 100 человек и около 30 единиц различной техники и плавсредств.

Тем временем крымчане не теряют оптимизма и купаются в грязной дождевой воде на надувных матрасах. Видео опубликованы в Сети. В комментариях люди пишут, что девушке повезло не наткнуться на провод электросети или какой-то острый предмет.

«У меня частный дом и двор. Все стоит в воде. Электрику мы выключили, как почувствовали, что вода может прийти. Поэтому дома ничего особо не пострадало, так как на полу плитка. Пострадал огород — все посаженные фрукты и овощи, все в воде. Видимо, не урожай в этом году у меня. Но благо дом цел и домашние не пострадали. Только коту не понравилось плавать», — сказала ФАН Нина Федоровна, жительница одного из домовладений в Ленинской районе Крыма.

С утра в районах, где прошел ливень, работают бригады ГУП РК «Вода Крыма». Они помогают местным органам власти техникой и людьми. На тракторе вывозят людей из зоны подтопления в Ленинском районе. Как сообщил гендиректор предприятия Максим Новик, ситуацию надеются локализовать в течение дня.

Трасса «Таврида» не пострадала из-за непогоды. Движение осуществляется в штатном режиме.

По последним данным, в Керчи затоплено порядка 240 домов и домовладений, коммерческих помещений. Пострадало много автомобилей. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Крымчанки не растерялись и решили поплавать на матрасах по затопленной Керчи
крым керчь потоп
Комментировать
Эксклюзив
СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 192299 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 109103 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 92578 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 67956 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 66790 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru