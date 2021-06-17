Не хватает Смолова: Губерниев считает, что сборной России нужен «джокер» на скамейке

Выдающийся гол на 45-й минуте Алексея Миранчука в матче с Финляндией принес российской сборной победу во второй игре группового этапа чемпионата Европы. Это позволило нашей сборной выйти на вторую строчку в квартете В, которая дает возможность напрямую выйти в 1/8 финала турнира.

Российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с ФАН рассказал, каких игроков он бы хотел увидеть в составе сборной и каковы шансы у наших ребят одержать победу над Данией 21 июня.

Собеседник агентства рассказал, что после сегодняшнего матча сборной Дании с Бельгией можно будет судить — оправилась ли команда датчан после того, как футболист Кристиан Эриксен потерял сознание прямо в ходе игры с Финляндией.

«Исходя из этой игры, мы будем строить планы на игру с Россией. Если одна из команд выиграет, то это будет одна история, а если будет ничья, то это другая история. 22-летний Матвей Сафонов давно заслужил играть в сборной, я говорю об этом больше года», — сказал спортивный комментатор.

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Дмитрий Губерниев добавил, что российская сборная не является фаворитом Евро-2020.

«Это и хорошо, нам бы из группы выйти. После первого тура сложно говорить, кто фаворит, есть несколько прекрасных команд, имена которых давно известны. В нашей сборной сейчас играют сильнейшие. Может быть, не хватает Смолова, как я уже говорил — как джокера на скамейке. Я очень хотел увидеть в паре к Дзюбе Соболева, мне кажется, он заслужил играть в основе с первых минут», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее врач УЕФА Йенс Кляйнефельд, оказавший первую помощь датскому футболисту Кристиану Эриксену, рассказал о его первых словах после прихода в сознание.