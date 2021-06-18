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Удача или болезнь: психолог объяснила, как распознать у себя гиперсексуальность

Общество
Удача или болезнь: психолог объяснила, как распознать у себя гиперсексуальность
pixabay.com  / 

По сей день многие специалисты утверждают, что сильное половое влечение (гиперсексуальность) — это психическое заболевание, но есть и те, кто с этим совершенно не согласен. Так что же такое гиперсексуальность и требует ли это «заболевание» профессиональной терапии?

На все эти вопросы и не только в беседе с ФАН ответила сексолог Александра Миллер.

Эксперт объяснила, что гиперсексуальность — это патологически повышенное половое влечение. Нимфомания также является повышенным половым влечением, однако характеризуется еще и постоянной сексуальной неудовлетворенностью, как правило, связана с недостижением оргазма.

«Гиперсексуальность у детей может быть признаком психологических проблем, возникающих из-за дефицита внимания со стороны родителей или разлада в семье. Если вы заметили у себя признаки гиперсексуального поведения, необходимо обратиться к врачу-эндокринологу и пройти качественное обследование эндокринной системы. Вместе с медикаментозной коррекцией организма важно проводить и коррекцию психики», — рассказала сексолог.

Удача или болезнь: психолог рассказала, как распознать у себя гиперсексуальность
unsplash.com  /  Artem Labunsky

Сексолог добавила, что гиперсексуал настолько сильно хочет близости и страдает, когда не может ее получить, что это разрушает его социальную и личную жизнь.

«Безудержной тягой к сексу страдают от 3% до 6% взрослых людей. Можно отметить частую смену сексуальных партнеров и отсутствие длительных сексуальных связей. Особенности сексуального поведения часто зависят еще и от полиморфизма (вариаций) генов, определяющих ту или иную сторону личности. Например, лица, практикующие незащищенный секс, имеют характерный набор генов, отличающийся от такового у людей, предпочитающих использовать презервативы», — пояснила Миллер.

Большинство ученых считает, что гиперсексуальность определяется генетическими особенностями и влиянием окружающей среды, рассказала сексолог. В данном случае в качестве окружающей среды выступает социум.

«Высокий уровень либидо сам по себе не является признаком патологии. Чтобы отделить норму от патологии, можно проанализировать определенные критерии. Если напротив каждого вы ставите плюс — у вас гиперсексуальность», — добавила собеседница ФАН.

  • Постоянно повторяющиеся, навязчивые эпизоды с сексуальными фантазиями, половым влечением, которые длятся более шести месяцев.
  • Поиски сексуального партнера занимают значительное время и постоянно мешают другим важным целям и социальной жизни в целом (работа, семья).
  • Поиски сексуального партнера, усиливающиеся при плохом настроении, тревоге, депрессии, раздражительности или скуке.
  • Неоднократные эпизоды участия в половых связях, сопровождающихся риском физического или эмоционального ущерба для себя или других.

«Это расстройство представляет собой огромную душевную дыру, которую больные постоянно стремятся заткнуть различными людьми, но из-за несовпадения ожиданий и реальности эта дыра становится только больше», — рассказала сексолог.

Ранее Александра Миллер рассказала, как определить у себя нимфоманию и кто чаще всего ей подвержен.

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психолог сексолог половое воспитание
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Удача или болезнь: психолог объяснила, как распознать у себя гиперсексуальность
Удача или болезнь: психолог объяснила, как распознать у себя гиперсексуальность
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