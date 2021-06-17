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Лжесотруднику ФСБ грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере

Происшествия
Лжесотруднику ФСБ грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере
pixabay.com

Уссурийск, 17 июня. В Приморье задержали афериста, представлявшегося сотрудником ФСБ, а также его подельника. Преступники были арестованы во время передачи вознаграждения в 10 млн рублей.

Злоумышленники знали о наличии долговых обязательств у жителя Уссурийска перед предпринимателем Приморья. Тогда один из мошенников представился сотрудником отдела собственной безопасности УФСБ и потребовал у бизнесмена 10 млн рублей. Взамен аферист пообещал оказать давление на должника — привлечь его к уголовной ответственности для возврата крупной суммы, сообщает PrimaMedia.

Преступников задержали с поличным во время передачи денег. В отношении лжесотрудника ФСБ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Второму фигуранту предъявлено обвинение по факту посредничества во взяточничестве.

Мошенник похитил 140 тыс рублей, представившись гендиректором столичной клиники, сообщало РИАМО.

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арест мошенничество приморский край
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